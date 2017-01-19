В Мордовии прошла операция "Таксист-нелегал"

В Мордовии подвели итоги оперативно-профилактической операции "Таксист-нелегал".

В Ходе операции особый интерес уделялся территориям, прилегающим к вокзалам, медицинским учреждениям, культурно-досуговым и торговым центрам.

В Мордовии подвели итоги оперативно-профилактической операции "Таксист-нелегал".

В Ходе операции особый интерес уделялся территориям, прилегающим к вокзалам, медицинским учреждениям, культурно-досуговым и торговым центрам.

Вследствие мероприятия выявлено несколько административных преступлений, согласно которым составлено 12 протоколов.

Также выявлено 2 прецедента осуществления перевозок пассажиров в отсутствии соответствующей государственной регистрации.

Проведены проверки деятельности перевозчиков пассажиров легковых такси. Вследствие этого зафиксировано 4 прецедента противозаконной установки на индивидуальный транспорт опознавательных фонарей "легковое такси". В отношении шоферов составлены протоколы.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия