В Мордовии прошла операция "Таксист-нелегал"

В Мордовии подвели итоги оперативно-профилактической операции "Таксист-нелегал".
В Ходе операции особый интерес уделялся территориям, прилегающим к вокзалам, медицинским учреждениям, культурно-досуговым и торговым центрам.
В Мордовии подвели итоги оперативно-профилактической операции "Таксист-нелегал".
В Ходе операции особый интерес уделялся территориям, прилегающим к вокзалам, медицинским учреждениям, культурно-досуговым и торговым центрам.
Вследствие мероприятия выявлено несколько административных преступлений, согласно которым составлено 12 протоколов.
Также выявлено 2 прецедента осуществления перевозок пассажиров в отсутствии соответствующей государственной регистрации.
Проведены проверки деятельности перевозчиков пассажиров легковых такси. Вследствие этого зафиксировано 4 прецедента противозаконной установки на индивидуальный транспорт опознавательных фонарей "легковое такси". В отношении шоферов составлены протоколы.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия