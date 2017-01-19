Основные требования сканирования для операционных систем

Программный сканер компьютеров в сети от Softinventive Lab даёт системному администратору компании любого уровня возможность всеобъемлющего и достоверного сбора информации о компонентах и состоянии локальной сети
Практически все популярные операционные системы применяемые как на рабочих клиентских станциях, так и на серверах допускают использование программы инвентаризации компьютеров в сети. Теперь ОС не является ограничением для администратора! Выбирайте любую:
MS Windows
Запуская программу инвентаризации в среде Windows, становятся доступными для применения протоколы автоматизации SMB и RPC, а также ручное сканирование, особо актуальное при наличии в сети ПК с установленной на них OC Windows XP Home Edition, не допускающих удаленное сканирование
Подобные манипуляции возможны благодаря WMI (Windows Management Instrumentation) - стандартному набору интерфейсов доступа к приложениям, устройствам и параметрам it оборудования на Windows
Действия для SMB протокола:
Когда учет компьютерной техники будет завершен, на клиентском ПК не остается никаких следов сбора информации.
RPC протокол
Приоритетный модуль TNI напрямую интегрируется в WMI-службу удаленных ПК с использованием протокола RPC и происходит удаленная инвентаризация по сети
Однако, этот способ обладает рядом отрицательных качеств, таких как:
Данный протокол желательно применять в случаях, когда использование SMB протокола невозможно
OS X, Linux, FreeBSD и ESX/ESXi
Загружаем исполняемый файл посредством протоколов SSH и SCP/SFTP на удаленные ПК. В дальнейшем он соберет данные о их программном и аппаратном обеспечении, используя ряд утилит, интегрированных в ОС.
Перед запуском процедуры сканирования следует проследить, чтобы:
Файл TNI способен сканировать также SNMP и Telnet устройства, даже сетевую оргтехнику.