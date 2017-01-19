Как выгодно приобрести квартиру в новостройке

О квартире в новостройке мечтает практически каждый житель города Херсон. О совершенно новом жилом помещении, в котором ещё остался запах свежей краски и штукатурки. Собрав необходимую сумму для покупки квартиры, можно приступать к поиску подходящего варианта. Давайте разберёмся, как существенно сэкономить на приобретении новостройки.

Услуги риэлтора.

Практически каждая риэлтерская фирма с удовольствием поможет вам в поисках новой квартиры. Однако следует не забывать, что стоимость подобных услуг достаточно высокая, и в среднем составляет приблизительно 8 % от стоимости будущего жилья. При этом нет никаких гарантий, что вам предложат подходящие варианты, так как большинство застройщиков заблаговременно договариваются с риэлтерскими компаниями, чтобы те рекламировали их новостройки. В подобных случаях, вам предложат новостройку по обычной или даже немного завышенной стоимости. Поэтому от услуг риэлтора всё же лучше отказаться. Постарайтесь найти время и самостоятельно собрать как можно больше информации о новостройках с различных источников: газеты, журналы, сайты, порталы застройщиков, советы друзей и т.д. После того, как сделаете тщательный анализ данных, вы наверняка найдёте подходящее предложение. А для того чтобы как-то себя обезопасить при заключении договора купли-продажи, не поленитесь заказать услугу юридического оформления сделки, оплатить которую можно из денег, сэкономленных на услугах риэлтора.

Акции.

Один из самых выгодных вариантов покупки квартиры в новостройке являются акции от застройщика. Конкуренция на рынке недвижимости в городе Херсон сегодня очень серьёзная, поэтому все строительные компании пытаются всеми методами привлечь внимание потенциальных покупателей. Если даже у вас не получилось найти какое-то акционное предложение, не стесняйтесь самостоятельно торговаться с застройщиком. Аргументировать своё обращение можно, например, большим выбором предложений, высокой ценой выбранного объекта или обещанием оставить хорошие отзывы. Большинство компаний-застройщиков всегда идут на уступки.

Начальный этап строительства.

Если купить новостройку на первых этапах её строительства можно существенно сэкономить средства. Как правило, стоимость жилплощади на этих этапах всегда значительно ниже стандартной. Разумеется, имеется риск, что строительство может сильно затянуться, а то и вовсе отложиться на неопределённый период. Сложно вкладывать крупную сумму денег в будущую квартиру, когда строительная фирма приступает к строительству и собирается только выкапывать котлован. Однако строительство может также прекратиться и на последнем этапе, поэтому если покупать жильё в новостройке, то лучше уж существенно сэкономить.

Жилой комплекс.

Как правило, строительство жилых комплексов, начинается с возведения одного дома. Пока ещё нет оборудованной придомовой территории и не видно инфраструктуры, стоимость квартиры в новостройке такого комплекса обычно немного меньше. Покупая новостройку, вы получите комфортную и чистую жилплощадь, удобную парковку, площадки во дворе и благоустроенную придомовую территорию. Поэтому не стоит спешить покупать первый попавшийся объект и помните, что сэкономленные деньги наверняка вам пригодятся для предстоящего ремонта в вашей новой квартире.