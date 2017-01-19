В Мордовии задержали молодую пару с наркотиками

Полиция Мордовии за один день произвела арест двух жителей Саранска с наркотиками.

Сообщается, что стражи порядка сперва задержали ранее судимого 27-летнего гражданина, у которого при личном досмотре выявлен полимерный сверток. Экспертиза выявила, что это "синтетика" весом в 0,59 грамм. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

В этот же день в другом микрорайоне Саранска у 18-летней девушки найдено 0,3 грамма "марихуаны". Задержанной также грозит тюрьма.

Молодые люди признались, что приобрели наркотики для себя в интернете.

Источник: izvmor.ru