В Мордовии спасли дальнобойщика из Ростова, который чуть не замерз на дороге

На автодороге около мордовского села Кривозерье произошла необычная история. Дальнобойщик перевозил из Ростова в Республику Коми детские площадки на автомобиле "Вольво". Непосредственно около села машина заглохла, так как в баке из-за сильного холода замерзла солярка.

Водитель сразу позвонил в службу спасения, однако лишь спустя 2 часа к нему прибыла помощь. За это время водитель очень сильно замерз, поскольку на улице было около 32 градусов мороза и дул пронизывающий ветер.

К счастью, гостю из Ростова помогли местные жители. Один на своем КамАЗе взял на прицеп "Вольво", а второй отвез замерзающего мужчину к себе домой. Там его "накормили и обогрели", а также положили на кровать рядом с теплой батареей. Хозяин дома признался, что сам неоднократно ездил в дальние рейсы и знает, что в дороге может случиться всякое.