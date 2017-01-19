МВД Мордовии: Празднование Крещения Господня прошло без происшествий

Правоохранительные органы Мордовии несли усиленную службу во время крещенской ночи.

В ночь с 18 на 19 января в местах омовения дежурили сотрудники МВД, МЧС, спасатели и бригады медиков для обеспечения безопасности желающих окунуться.

В крещенскую ночь церкви посетили и окунулись в купели свыше 30 тыс. жителей республики. Службы прошли в 233 церквях. Для безопасного проведения праздника были установлены усиленные меры охраны. За порядком наблюдали свыше тысячи правоохранителей.

Все принятые меры безопасности в комплексе дали возможность провести праздник Крещения без несчастных случаев.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия