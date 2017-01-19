Всероссийский светотехнический форум пройдет в Саранске в марте

В Саранске 15 и 16 марта пройдет IV Всероссийский светотехнический форум с международным участием. Поддержку мероприятию оказывает правительство Республики Мордовия.

Для участия в форуме в Технопарке Мордовии соберутся крупнейшие специалисты в области светотехники из регионов России и зарубежных стран. В рамках форума состоятся различные конференции, круглые столы и мастер-классы. В частности, планируется обсуждение состояния и тенденций рынка светотехники в период кризиса, а также коммерциализации научных разработок и управления проектами в области светотехники. Отдельная конференция будет посвящена агрофотонике.

Всероссийский светотехнический форум – это площадка для обмена научными идеями и трансфера технологий в области энергоэффективной светотехники.

Источник: izvmor.ru