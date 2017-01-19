Мордовские легкоатлеты вернулись с медалями с первенства ПФО в Новочебоксарске

В Новочебоксарске завершился чемпионат и первенство ПФО – Кубок Главы Чувашской Республики по легкой атлетике. На турнире весьма успешно выступили воспитанники Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мордовии.

Две золотые медали завоевала Ирина Трифонова, выступавшая среди взрослых. Она заняла первые места на дистанциях 60 и 200 метров. На 60-метровке Ирина к тому же улучшила личный рекорд на 0,02 секунды, сообщают в КСШОР.

Хорошие результаты показали также юноши и девушки: Кирилл Рудаков, Дмитрий Москаев, Сергей Попов, Роман Шегуров, Евгений Куркин, Юлия Исаева, Дарья Коронцевич, Илья Никонов, Дмитрий Чернусь, Денис Шуняев, Екатерина Сурдяева, Николай Горин и Юлия Ступина.

Источник: КСШОР РМ