В Саранске всерьез возьмутся за реконструкцию "сталинок"

В Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года планируют восстановить исторический облик построек, которые возводились в период с 30-х по середину 50-х годов прошлого века. Проект находится на личном контроле районных администраций, а также регионального оператора фонда капитального ремонта.

Согласно плану реконструкции, с фасадов "сталинок" центральной части города, выходящих на проезжую часть, исчезнут массивные рекламные конструкции. Будет восстановлена декоративная лепнина, а сами здания окрасят в благородные и приятные цвета.

Приведут в порядок и балконы домов в "сталинках". Прежде всего речь идет о двух многоквартирных домах в районе кинотеатра "Киномакс Победа" на проспекте Ленина.

Источник: izvmor.ru