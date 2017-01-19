В Мордовии обсудили вопрос преобразования Саранского духовного училища в духовную семинарию

Во вторник, 17 января, глава Мордовии Владимир Волков принял участие в заседании Попечительского совета Саранской духовной семинарии. Мероприятие прошло в Доме Республики под председательством митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.

На повестке дня основным вопросом было преобразование Саранского православного духовного училища, работающего в Мордовии с 1997 года, в духовную семинарию, сообщается на сайте органов гослвасти РМ.

Владимир Волков подчеркнул важность развития духовного образования в Мордовии и необходимость дальнейшей консолидации усилий для подготовки будущих пастырей.

На заседании также была создана комиссия Попечительского совета по развитию и укреплению научно-методического потенциала Саранской духовной семинарии.

Источник: e-mordovia.ru