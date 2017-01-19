Глава Мордовии Владимир Волков подписал договор о сотрудничестве с "РЖД" на 2017-2019 гг.

Глава Мордовии Владимир Волков 18 января провел встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым. В ходе переговоров стороны подписали соглашение между Республикой Мордовия и ОАО "РЖД" о взаимодействии и сотрудничестве на 2017-2019 годы. Основной упор в документе сделан на совместную работу по обеспечению транспортной безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В соглашении отмечено также намерение сторон продолжить совместную работу по подготовке транспортных железнодорожных объектов Саранска и Рузаевки к проведению в РМ чемпионата мира по футболу 2018 года. При обсуждении вопроса Волков подчеркнул необходимость модернизации пешеходных мостов-переходов на железнодорожных вокзалах в Саранске и Рузаевке. Сайбаталов выразил готовность взять этот вопрос на личный контроль, а также заявил, что затраты на реализацию мероприятий будут включены в инвестиционную программу ОАО "РЖД".

Также обсуждались текущие вопросы взаимодействия. В частности, речь шла об увеличении объемов грузоперевозок ж\д транспортом.

Источник: e-mordovia.ru