Глава Мордовии и гендиректор "РМ Рейл" обсудили планы и задачи на 2017 год

Состоялась очередная встреча главы Мордовии Владимира Волкова и гендиректора компании "РМ Рейл" Павла Овчинникова. Обсуждались результаты работы предприятий холдинга в 2016 году и планы на будущее, сообщает пресс-служба органов гослвасти РМ.

Овчинников сообщил, что в 2016 году рост объемов производства вагонов увеличился на 55%, а производство крупного вагонного литья выросло более чем в 3 раза. Благодаря поддержке со стороны республики удалось стабилизировать ситуацию с выплатой зарплаты. Кроме того, компании удалось упрочить свои позиции на международном рынке: осуществлялись поставки вагонов и комплектующих в Иран и на Кубу, развивалось сотрудничество с предприятиями Балтии и Казахстана.

В 2017 году компания продолжит разработку инновационных моделей вагонов и планирует увеличить объемы производства подвижного состава в среднем на 25-30%, а также сохранит курс на диверсификацию производства.

В свою очередь, Владимир Волков подчеркнул особую важность дальнейшего развития предприятий холдинга не только для Рузаевки, но и для всего региона.

Источник: e-mordovia.ru