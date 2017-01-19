В Мордовии вынесли приговор инспектору ГИБДД и его подельникам за аферы со страховкой

В Саранске вынесли приговор инспектору ГИБДД Александру Гусеву и двум его соучастникам - Алексею Надееву и Денису Анисимову. Троица обвинялась в мошенничестве на страховом рынке.

В Следкоме по РМ сообщили, что в 2013 и 2014 годах мужчины похитили в общей сложности 1,3 млн рублей, принадлежавших страховым компаниям, под видом возмещения вреда после якобы имевших место ДТП. Все аварии были тщательно инсценированы. В частности, в результате имитации ДТП с участием автомобиля Audi Q7, принадлежащего Гусеву, шайка заработала 1,1 млн рублей. Как выяснилось позже, повреждения его кроссовер получил ранее при опрокидывании.

Приговором суда Гусеву назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев, Надееву - 1 года 3 месяцев, Анисимову - 1 года 2 месяцев лишения свободы, всем условно.

Источник: mordovia.sledcom.ru