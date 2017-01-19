Жители Саранска просят организовать дополнительную остановку транспорта на ул. Р. Люксембург

Жители Юго-Запада обратились к мэру Саранска Петру Тултаеву с просьбой организовать еще одну остановку общественного транспорта на ул. Р. Люксембург. Предложение от имени горожан озвучил глава домоуправления №19 Андрей Тарасов.

По его словам, люди жалуются на слишком большой промежуток между имеющимися остановочными павильонами. На это начальник "Транспортного управления" Игорь Белорунов заметил, что нормативное расстояние между остановками – не менее 600 метров. Если оно будет соблюдено, то для создания новой остановки не будет преград.

Как сообщалось ранее, в Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года планируют восстановить исторический облик построек, которые возводились в период с 30-х по середину 50-х годов прошлого века.

Источник: izvmor.ru