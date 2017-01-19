На Евсевьевских чтениях в Саранске обсудят развитие сетевого взаимодействия между вузами

В МГПИ им. М.Е.Евсевьева в Мордовии 9 и 10 февраля пройдут Евсевьевские чтения. Это международная научно-практическая конференция, участниками которой станут ученые из разные регионов России и других государств.

В рамках конференции планируется провести семинар-совещание с проректорами по научной работе вузов-партнеров. Оно будет посвящено перспективам развития сетевого взаимодействия. Также будут обсуждаться вопросы по естественным, техническим и гуманитарным отраслям научного знания и образовательной практики.

В рамках конференции будет организована работа научных объединений. Состоятся несколько научно-практических семинаров. Программа Евсевьевских чтений включает в себя также фестиваль научно-исследовательских проектов студентов, мастер-классы для молодых ученых и студентов.

Источник: izvmor.ru