Драму "Рай", ставшую призером Веницианского кинофестиваля, не покажут в Саранске в день премьеры

В Саранске не будет показана драма Андрея Кончаловского "Рай". Напомним, что фильм стал призером 73-го Международного Веницианского кинофестиваля, завоевав "Серебряного льва" за лучшую режиссуру. Кроме того, фильм вошел в шорт-лист претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Несмотря на все эти заслуги, картина не вызвала особой заинтересованности у организаторов кинопроката в Саранске. 19 января фильм выходит на большие экраны всей страны, но в столице Мордовии будут показывать разрекламированный "Викинг" и новогодние комедии.

В кинотеатрах пояснили, что, возможно, "когда-нибудь" картина "Рай" доберется и до Саранска, но произойдет это точно не на текущей неделе.

Источник: izvmor.ru