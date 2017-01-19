В Саранске разыскивают трех парней, которые любят одеваться "на халяву"

Полиция Саранска разыскивает трех молодых людей, которые подозреваются в краже. 15 января они украли мужские спортивные брюки и футболки из магазина "Спортмастер", который находится в ТЦ "Макс" на улице Гагарина. А через 10 минут это же трио украло мужскую зимнюю куртку из магазина "Остин", расположенного в этом же торговом центре, поведали в пресс-службе МВД по РМ.

"Если вам что-либо известно об этих молодых людях, просьба позвонить по телефонам: 29-77-88, 29-77-91 или 02", - отмечается в сообщении МВД.

В распоряжении полиции есть видео с камер наблюдения.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии разыскивает жителя Инсаровки Ичалковского района Евгения Калачева. По данным МВД региона, вечером 2 января 2017 года мужчина 1984 г.р. ушел из дома, до настоящего времени о его местонахождении нет информации.