В Саранске пожарным удалось отстоять жилой дом

В Саранске произошел пожар.

Происшествие случилось на ул. Борина, где вспыхнул жилой дом. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, чердачное помещение полыхало открытым огнем, пламя перебралось на надворные строения.

Спасателям удалось не допустить распространения огня на всю площадь и отстоять дом.

На данный момент эксперты устанавливают причину пожара.

Как сообщалось ранее, в Ромоданово произошел пожар на ул. Осенняя, где загорелась баня. Когда пожарные прибыли к месту происшествия, сооружение горело открытым пламенем. Пожарным не удалось спасти баню.

Также ранее сообщалось о пожаре в Зубовой Поляне, где сгорел жилой дом. К счастью, обошлось без жертв.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ