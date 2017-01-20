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В Мордовии продолжается розыск без вести пропавшего Хайрова Рината Равиловича

В Мордовии продолжается розыск без вести пропавшего Хайрова Рината Равиловича

Полиция Мордовии устанавливает местонахождение без вести пропавшего жителя села Аксеново Хайрова Рината Равиловича.

Сообщается, что 11 января 2007 года Хайров ушел из дома и не вернулся.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 175 см, худощавого телосложения,  лицо овальное,  волосы прямые, светлые, короткие, губы полные, подбородок прямой, глаза светлые, брови  дугообразные, спинка носа прямая, ушные раковины прилегающие.

Особые приметы: на спине в области левой лопатки имеется послеоперационный шрам. На ребре ладони правой руки татуировка в виде текста "За ПВ". 

Был одет: фуражка черного цвета из материала драп, укороченная куртка черного цвета из кожи, свитер из шерсти темно-зеленого цвета, ботинки зимние из кожи черного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Хайрова, просим сообщить в полицию. 


Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия