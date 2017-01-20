В Мордовии задержали женщину, укравшую зимний полушубок и сапоги у знакомой

Полиция Мордовии раскрыла кражу зимнего полушубка, сапог и 500 рублей у 50-летней жительницы Ковылкинского района.

Стражи порядка определили, что к совершению данного правонарушения причастна 45-летняя безработная женщина.

Согласно предварительным сведениям, преступница находилась в доме у пострадавшей. Женщины распивали алкоголь, а уходя, гостья неприметно осуществила кражу чужого имущества. Собственную вину она не отрицает.

Согласно данному прецеденту ведется проверка, по итогам которой станет принято решение в соответствии с действующим законодательством РФ.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия