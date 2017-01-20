ГИБДД Мордовии вновь устроит "охоту" на пьяных водителей

В ближайшие выходные, 21 и 22 января, на территории Мордовии пройдет операция "Нетрезвый водитель".

На сей раз на помощь сотрудникам ГИБДД придут жители республики. Рассказывать о нетрезвых нарушителей будут сотрудники автозаправочных станций и кафе. Рассчитывают инспекторы ДПС и на помощь шоферов маршрутного транспорта и такси.

Дорожные инспекторы обращаются к абсолютно всем автовладельцам с просьбой не садиться за руль в пьяном состоянии. "Не забывайте, что от Вас зависит не только Ваша жизнь, но жизнь и здоровье иных участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

Источник: izvmor.ru