Житель поселка Николаевка ответит за кражу поросенка

Полиция Мордовии раскрыла кражу поросенка у жителя п. Николаевка.

Представители полиции определили, что к совершению данного правонарушения причастен ранее судимый мужчина.

Согласно предварительным сведениям, пострадавший ранее оклеветал злоумышленника, рассказав соседям, что тот похитил у него скотину, разделал и раздал друзьям. Обвиняемый, вернувшись в дом к владельцу поросенка, потребовал разъяснения слухов и в качестве морального ущерба унес с собой свинью весом почти 10 кг, из мяса которой он позже с друзьями пожарил шашлык. Свою вину мужчина не отрицает. Останки животного обнаружены работниками полиции в его доме.

Сумма причиненного ущерба составила около 20 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия