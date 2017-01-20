Сотрудники "Гепарда" провели боевые стрельбы

Работники УФСИН Мордовии особого назначения выполнили боевые стрельбы в составе штурмовых групп.

Сообщается, что бойцы ОСН стреляли из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Условия выполнения упражнений и мишенная среда доводились стрелкам напрямую на огневом рубеже.

Целью проделанного мероприятия стало закрепление прежде приобретенных практических навыков.

Как сообщалось ранее, в ближайшие выходные, 21 и 22 января, на территории Мордовии пройдет операция "Нетрезвый водитель".

На сей раз на помощь сотрудникам ГИБДД придут жители республики. Рассказывать о нетрезвых нарушителях будут сотрудники автозаправочных станций и кафе. Рассчитывают инспекторы ДПС и на помощь шоферов маршрутного транспорта и такси.

Источник: izvmor.ru