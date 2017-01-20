Лже-сотрудник банка "развел" жительницу Саранска на 9 тысяч рублей

В МВД Мордовии обратилась 46-летняя уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.

Как разъяснила пострадавшая, на ее мобильный телефон поступило сообщение с информацией о блокировке банковской карты и с номером, где можно получить подробности. Женщина перезвонила, трубку взял незнакомец, который представился работником банка и пояснил, что ее карта временно заблокирована из-за сбоя в системе. Мужчина предложил совместно ликвидировать данную проблему, попросив продиктовать номер карты.

Уже после этого на мобильный телефон пострадавшей пришло 2 сообщения, в которых было проинформировано о совершении двух покупок, оплаченными ее банковской картой на общую сумму 8 тысяч 900 рублей.

По данному факту проводится проверка. Розыск подозреваемых продолжается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия