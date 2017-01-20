В Мордовии объявили в розыск без вести пропавшую 15-летнюю школьницу

Полиция Мордовии разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю Радаеву Олесю Николаевну.

Сообщается, что 18 января текущего года 15-летняя девушка ушла из школы №9 г. Рузаевка и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы Радаевой: на вид 15-17 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темные - стрижка «Каре».

Была одета: школьная форма, красно – бордовая куртка, серые колготки, светлые ботинки на шнурках.

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой девочки, просьба сообщить в полицию.

Как сообщалось ранее, стражи порядка продолжают устанавливать местонахождение без вести пропавшего жителя села Аксеново Хайрова Рината Равиловича.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия