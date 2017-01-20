Пропавшую школьницу нашли в Чамзинском районе

Полиция Мордовии установила местонахождение без вести пропавшей 15-летней Олеси Радаевой.

Для поиска школьницы были сформированы несколько поисковых групп из числа работников ПДН, оперативников уголовного розыска, участковых и работников патрульно-постовой службы.

Соответствующие ориентировки были направлены в районные отделения полиции, а также соседние регионы.

В процессе поисков работниками полиции была проделана масштабная работа, определены и опрошены знакомые несовершеннолетней, проверены места ее вероятного пребывания. Помимо этого был организован комплекс технических мероприятий.

Вследствие этого представители полиции выявили пропавшую девушку на территории Чамзинского района. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Определено, что несовершеннолетняя находилась в поселке Комсомольский у собственной подруги. С девочкой проведена профилактическая беседа. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства данного происшествия.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия