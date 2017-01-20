В Саранске задержали мужчину, фиктивно зарегистрировавшего в своей квартире иностранца

Полиция Мордовии выявила факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина в Саранске.

Стражи порядка определили, что 49-летний уроженец Саранска фиктивно зарегистрировал в собственном жилье гражданина из Республики Азербайджан.

При внешнем осмотре жилье представляло собой ветхую квартиру в здании барачного типа.

В процессе проверки опрошены соседи, которые заявили, что в доме никто не живет. На данный момент ведется комплекс мероприятий, нацеленных на установление обстоятельств данного происшествия. По их итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия