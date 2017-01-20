Мордовский суд приговорил Василия Лямкина к условному сроку за крупное мошенничество

Суд Мордовии вынес приговор бывшему депутату Большеберезниковского районного совета Василию Лямкину, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, что, будучи депутатом и генеральным директором строительной компании, он оставил без наличных средств и жилья 4 семьи. В числе обманутых дольщиков – участники программы «Социальное развитие села» и вдовы участников Великой Отечественной войны. Лямкин получил от них свыше 4,5 млн рублей.

Сообщается, что в ходе следствия Лямкин возместил ущерб пострадавшим в размере около 4,37 млн рублей.

Суд приговорил Лямкина к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года.

Источник: izvmor.ru