Федеральным судьям Мордовии вручили удостоверения

Федеральные судьи Мордовии получили из рук главного федерального инспектора Михаила Сезганова удостоверения. В торжественном мероприятии принял участие председатель Верховного суда РМ Сергей Штанов.

Документы получили судьи Ковылкинского районного суда Республики Мордовия Людмила Артемкина и Ольга Куманева. Об этом шла речь в указе Президента страны от 15 декабря 2016 года.

В своем поздравлении Сезганов подчеркнул, что статус федерального судьи наделяет полномочиями вершить правосудие от имени Государства, основываясь на законодательстве РФ.

Как сообщалось ранее, работники УФСИН Мордовии особого назначения выполнили боевые стрельбы в составе штурмовых групп. Сообщается, что бойцы ОСН стреляли из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Источник: izvmor.ru