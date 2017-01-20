Стало известно о содержании одного из последних смс совершившего суицид срочника из Мордовии

Стало известно содержание одного из последних смс-сообщений, которое солдат-срочник из Мордовии Евгений Вельмакин отправил своей девушке. Обращаем ваше внимание, что текст приводится, что называется, "без купюр" и исправления ошибок.

"Придти то приду хоть как там былр....Да по#бать. Пускай пи#диют вытерпем....Не реально все ровно причину найдут чтобы #бать нас,Месеца 4, конкретно пи#ды давайть будут......Ну ну #уй скажешь ростяшки рук делают,Знаешь как больно пи#да,Руку сворачивает и держет,Потом рука часа 2 вапще не работает,А в части пи#дарика че будет как говорят,Вытерпешь куда на# денишься сь#бешься , угаловное дела , потом строй Бат где релсы будешь тоскать,Самое главное 5 мес прошли дальше по#....".

Текст смс приведен в петиции "Совета Солдатских Матерей России", куда за помощью обратилась сестра погибшего - Екатерина. Девушка не верит, что ее брат совершил суицид и требует снять с него это клеймо.

Источник: izvmor.ru