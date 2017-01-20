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В Мордовии 1 февраля стартует интернет-олимпиада по английскому языку

В Мордовии 1 февраля стартует интернет-олимпиада по английскому языку

В Мордовии в период с 1 февраля по 2 марта будет проходить Республиканская школьная интернет-олимпиада по английскому языку "WEBLINGS". Участие в ней смогут принять учащиеся 5-6 классов всех образовательных учреждений республики

Чтобы подать заявку на участие, достаточно зарегистрироваться на сайте Олимпиады и пройти онлайн-тестирование.  Отметим, что участие в Олимпиаде – бесплатное. Первый, заочный этап (регистрация и онлайн-тестирование) пройдет с 1 по 17 февраля. Сто лучших участников по его итогам будут приглашены во второй этап. Для учеников городских школ этап №2 пройдет 1 марта, для учащихся районных образовательных учреждений Мордовии – 2 марта.

Очный этап Олимпиады на знание грамматики, лексики и страноведения будет проходить с использованием Программного комплекса личностно-ориентированной технологии электронного обучения нового поколения iTRAINIUM.


Источник: izvmor.ru