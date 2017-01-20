Гослото порадовало россиян рекордными розыгрышами перед Новым годом

Без малого почти полтора миллиарда - 1 388 771 199 рублей - были разыграны в новогоднюю ночь в государственной лотерее «Гослото». Трансляция розыгрыша проходила по одному из федеральных телеканалов, и 7 649 624 человека узнали из прямого эфира о том, что стали обладателями одного из призов.



Больше всех, конечно, повезло жителю Нижегородской области, который получил самый крупный выигрыш - 54 462 613 рублей принес ему счастливый билетик тиража «Гослото «6 из 45». Еще 8 россиян поделили между собой выигрыш в тираже «Гослото «5 из 36» – 54 738 096 рублей. На долю каждого пришлось по 6 842 262 рубля. И еще трое счастливчиков пополнили ряды миллионеров, получив в розыгрыше тиража «Гослото «7 из 49» по 4 184 276 рублей.



12 новоявленных миллионеров всего за одну ночь – весьма неплохо. Однако за минувший год число таких счастливчиков превысило 700 человек. Что, впрочем, никак не умаляет размаха предновогоднего тиража, который директор по маркетингу и продажам Акционерного общества «Торговый Дом «Столото» Зоя Гафарова назвала «по-настоящему историческим событием - впервые разыграна такая грандиозная сумма и побит рекорд по количеству победителей».