В Саранске задержали мужчину, проткнувшего колеса двух автомобилей

Полиция Мордовии задержала 42-летнего уроженца Саранска, подозреваемого в порче имущества.

Сообщается, что мужчина разругался с женой, разузнав, что она планирует с приятельницей отправиться по делам.

Разъяренный супруг вышел на улицу и проткнул колеса автомобиля, который по его мнению, принадлежал "разлучнице". Однако уже после этого он осознал, что сделал ошибку и принял решение дождаться владелицу иномарки и затем повредил колеса ее автомобиля.

Владельцы автомобилей обратились за помощью к хранителям порядка, которые вычислили правонарушителя. Мужчина свою вину опровергать не стал и сообщил, что довело его до такого поступка.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия