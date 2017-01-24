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В Мордовии ищут пропавшего жителя Ковылкинского района, страдающего эпилепсией

В Мордовии ищут пропавшего жителя Ковылкинского района, страдающего эпилепсией

Полиция Мордовии разыскивает жителя поселка Силикатный Ковылкинского района Анатолия Алексеевича Кулючкина. Как стало известно, мужчина 1957 года рождения ушел из дома 21 мая минувшего года и до сей поры его судьба неизвестна.

Его приметы: рост 160-170 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные кудрявые с залысинами. Был одет в зеленую куртку и черные брюки. Как информирует МВД по РМ, мужчина страдает приступами эпилепсии, на голове имеется шрам от трепанации черепа.

"Если вам что-либо известно о местонахождении Кулючкина, просим сообщить по телефонам: 8(83453) 2-17-44, 2-16-20 или 02. Анонимность гарантируется", - отмечается в сообщении ведомства.