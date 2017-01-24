В Саранске на Советской площади почтили память Ленина

В субботу, 21 января, в Саранске состоялось возложение цветов к памятнику В. И. Ленина.

Отметим что в 1924 году ушел из жизни основатель коммунистической памяти Владимир Ленин. В связи с данной датой в Саранске на Советской площади прошел траурный митинг. Отдать дань памяти основоположнику партии пришли и представители молодежного крыла КПРФ.

Как заметила первый секретарь Мордовского республиканского отделения КПРФ Валентина Зайцева, подобное событие коммунисты провели и в районных отделениях.

Как сообщалось ранее, в Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года планируют восстановить исторический облик построек, которые возводились в период с 30-х по середину 50-х годов прошлого века. Проект находится на личном контроле районных администраций, а также регионального оператора фонда капитального ремонта.

Источник: izvmor.ru