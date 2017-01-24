Мордовские борцы вернулись с турнира "Иван Поддубный" с медалями

Мордовские борцы Жамболат Локьяев, Сергей Емелин, Евгений Салеев, Алексей Киянкин, Заур Кабалоев и Дмитрий Петайкин завоевали медали на международном турнире по греко-римской борьбе "Иван Поддубный". Соревнования проходили в Москве.

В первый день соревнований Локьяев завоевал серебро в весовой категории до 59 кг, а Емелин в этом же весе взял бронзовую медаль. Еще одну бронзу в копилку сборной Мордовии в первый соревновательный день завоевал Салеев (до 85 кг).

Что касается Киянкина, то он стал победителем турнира в весовой категории до 66 кг во второй день турнира. В финале он победил Кабалоева, который в итоге принес Мордовии серебро. Кроме того, во второй день бронзовым призером стал Петайкин (до 75 кг).

Источник: mordovia-sport.ru