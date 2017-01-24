МВД Мордовии приняло "Студенческий десант"

Всероссийская акция "Студенческий десант" добралась и до Мордовии. В рамках мероприятия студенты Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева побывали в экспертно-криминалистическом центре регионального МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Будущие врачи узнали от экспертов о специфике работы в ОВД, а также воочию увидели техническое оснащение и методы проведения экспертиз. Кроме того, для студентов была организована экскурсия в Музей истории органов внутренних дел Мордовии.

Как сообщалось ранее, в Саранске 20 января стартовал городской конкурс "Ученик года". Он пройдет в два тура. На первом этапе конкурсанты показали свой творческий потенциал при помощи презентации "Оставь свой след…".

Источник: 13.мвд.рф