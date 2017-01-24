Житель Ковылкино, пропавший более 2 лет назад, находится в розыске

Жителя Ковылкино Виктора Добренькова разыскивает полиция Мордовии. Как стало известно, мужчина 1965 года рождения пропал в конце 2014 года. 30 декабря он ушел с работы в обед и без вести исчез до сей поры.

Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы светлые короткие с залысинами. Был одет: камуфлированная куртка зеленого цвета, черные спортивные штаны, серые валенки, темно-синяя шапка.

"Всех граждан, кому что-либо известно о местонахождении гражданина, просят сообщить по телефонам 8(83453)2-17-44, 2-16-20 или 02", - сказано в сообщении пресс-службы МВД по РМ.