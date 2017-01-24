Глава РМ Владимир Волков избран в состав Высшего совета партии "Единая Россия"

Глава Мордовии Владимир Волков в ходе XVI съезда "Единой России", который прошел в Москве 21 и 22 января, был избран в Высший совет партии. Подводя итоги мероприятия, Волков отметил, что на съезде была дана оценка развитию многих отраслей, в частности, промышленности, строительства и особенно сельского хозяйства.

"Много внимания на съезде было уделено развитию сельского хозяйства, подчеркивалось, что этот проект является приоритетным, аграрии будут пользоваться поддержкой. Сельское хозяйство должно стать передовой, динамично растущей отраслью, она должна обеспечить продовольственную безопасность нашей страны. На съезде поднимались вопросы дальнейшей поддержки социальной сферы, здравоохранения, образования, науки. "Единая Россия", имея большинство в Государственной Думе, должна принять такие законы, которые будут активно содействовать развитию страны. Партия берет на себя ответственность за это", - сказал Волков.

Источник: izvmor.ru