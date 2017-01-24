Пейнтбол и лазертаг – увлекательный экстрим

Крупнейшая крытая пейнтбольная площадка – «Северная цитадель», грамотные инструкторы, шесть игровых полей, современная и качественная амуниция. Это – лишь основные достоинства клуба «Ежики в тумане». Комплекс расположен всего в нескольких минутах езды от КАД и пользуется огромной популярностью у любителей активного отдыха. И не только.

Игра в пейнтбол – возможность не только увлекательно провести время, но и получить оптимальную физическую нагрузку. Это особенно актуально для жителей Питера, ведущих малоподвижный образ жизни. Командная игра, которая так похожа на настоящее «сражение», – это огромный заряд адреналина и положительные эмоции. Если вы еще ни разу не участвовали в «разноцветной войне», просто попробуйте, такое развлечение вам обязательно понравится. Транспортировку команды до места «сражения» организует пейнтбольный клуб «Ежики в тумане».

Как проходит игра? Инструкторами клуба разработано достаточно много увлекательных сценариев. По желанию клиентов их могут объединить в один или создать нечто особенное. Каждому члену команды предоставляется удобная и современная униформа, защитные очки, шлем и оружие (с полным боекомплектом). Игру в обязательном порядке контролируют опытные инструкторы. Этот нюанс особенно актуален, если в пейнтбольных «сражениях» участвуют дети.

Но это – далеко не все развлечения, которые предлагает клуб. Если вы не хотите стрелять в соперников шариками с краской, лазертаг – игра, которая вам непременно понравится. Это – своеобразные «звездные войны», где соперники «сражаются» лазерным оружием. Никаких болезненных ощущений от попавшего в вас снаряда, только веселье и адреналин. Снаряжением вас обеспечат в клубе, оно будет состоять из специального костюма и винтовки, оснащенной инфракрасным излучателем. Интересно, что звук от выстрела будет совершенно реальным, его обеспечивает встроенный динамик.

Те, кто не имеет желания участвовать в «разноцветной войне» или стрелять в противника из лазерного оружия, могут заняться другими видами активного отдыха или попариться в бане (ее необходимо заказывать заранее). Чай и крекеры сделают пребывание в комплексе уютным.

Ваш увлекательный отдых будет запечатлен в серии уникальных кадров. Фотоотчет о времени, проведенном в питерском комплексе «Ежики в тумане», будет предоставлен бесплатно. Доставка домой тоже будет организована клубом.