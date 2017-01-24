Граждан Мордовии предупреждают об ответственности за несвоевременную перерегистрацию оружия

Жителям Мордовии напомнили о важности своевременной перерегистрации гражданского оружия. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, документы, необходимые для перерегистрации оружия, предоставляются за 1 месяц до истечения срока действия лицензии. Если владелец не подаст бумаги, его ожидает штраф.

Кроме того, владельца оружия может ждать штраф от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему в том случае, если гражданин нарушит срок действия лицензии. Заменой штрафу может стать административный арест на срок от 5 до 15 суток с конфискацией оружия и патронов.

В 2016 году к административной ответственности с конфискацией оружия было привлечено 95 жителей Саранска.

Источник: 13.мвд.рф