Рецидивист из Саранска угнал чужую иномарку, чтобы покататься

В Саранске пойман 44-летний рецидивист, который угнал чужую иномарку "Volvo S40". Владелица авто всего на несколько минут оставила его без присмотра, но при этом забыла заглушить мотор и вытащить ключи из замка зажигания. Женщина зашла в магазин, а проходивший мимо воришка сел в ее машину и уехал в неизвестном направлении. Владелица сразу же обратилась в полицию.

Через сутки похититель припарковал "Вольво" на том же месте, где владелица оставила ее ранее. Сам подозреваемый был задержан, он сознался в преступлении. По словам мужчины, он угнал машину просто для того, чтобы покататься.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф