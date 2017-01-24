В Мордовии поймали нелегала из Узбекистана

В Мордовии поймали очередного нелегала. Гражданин Узбекистана 1976 года рождения с 16 января уклоняется от выезда за пределы России по решению суда, хотя срок его пребывания в стране истек уже давно.

Сотрудники миграционной полиции оштрафовали гостя на 3 тысячи рублей и поспособствуют его принудительному выдворению с территории РФ. До исполнения процедуры нелегал помещен в Центр временного содержания иностранных граждан.

Как сообщалось ранее, с начала 2016 года судебные приставы Мордовии выявили на территории региона и принудительно отправили домой 69 иностранных граждан и лиц без гражданства. Очередную группу нелегалов выявили совсем недавно - в декабре минувшего года. В итоге 5 граждан Узбекистана отправились домой за нарушение режима пребывания на территории РФ.

Источник: gosuslugi.ru