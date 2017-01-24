Житель Саранска избил родного брата в свой день рождения

Жителю Саранска придется отвечать за избиение родного брата перед судом. В настоящее время судом Торбеевского района Николай Манцеров заключен под стражу.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского суда Саранска, Манцеров отмечал день рождения с двумя родными братьями. В ходе застолья троица вышла в подъезд покурить. В этот момент рядом проходил сосед обвиняемого, который сделал мужчинам замечание по поводу табачного дыма.

На этой почве завязалась ссора, которую попытался "погасить" старший из братьев – Григорий. Он сказал Николаю, что замечание им было сделано правильно. В ответ обвиняемый накинулся на него с кулаками и избил. У пострадавшего зафиксированы переломы теменной и затылочной костей, ушиб головного мозга тяжелой степени.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru