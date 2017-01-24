Новым руководителем ветеринарной службы Мордовии стал Александр Кечайкин

В Мордовии назначили нового начальника Республиканской ветеринарной службы. Им стал Александр Кечайкин.

Нового главу ведомства представил Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров. Указ о назначении Кечайкина был подписан 17 января 2017 года Главой Мордовии Владимиром Волковым.

До назначения на данный пост Александр Кечайкин работал в должности начальника ГУ "Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных".

Как сообщалось ранее, федеральные судьи Мордовии получили из рук главного федерального инспектора Михаила Сезганова удостоверения. В торжественном мероприятии принял участие председатель Верховного суда РМ Сергей Штанов.

Источник: izvmor.ru