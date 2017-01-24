Бывшему замначальника ИК-4 УФСИН РФ по Мордовии продлили срок ареста до 8 апреля

Бывший замначальника исправительной колонии №4 УФСИН России по Мордовии Алексей Лодырев останется под стражей до 8 апреля текущего года. Пролетарский районный суд Саранска принял решение в очередной раз продлить обвиняемому срок ареста. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, подполковник внутренней службы Лодырев требовал от осужденного взятку, взамен обещал обеспечить хорошие условия отбывания наказания. За отказ заключенному пришлось бы понести дисциплинарное наказание. В итоге Лодырев получил 100 тысяч рублей, после чего был задержан.

Как сообщалось ранее, Верховный суд Мордовии немного смягчил наказание в отношении бывшего начальника колонии №13 УФСИН России по РМ Дмитрия Нецкина. Напомним, его приговорили к 11 годам строгого режима и штрафу в 50 млн рублей за получение взяток. Кроме того, Нецкина лишили звания полковника внутренней службы.

В итоге штраф Нецкина сократили до 15 млн рублей.