Россельхознадзор не пропустил в Мордовию 180 кг мяса без документов

Сотрудники Россельхознадзора Мордовии пресекли ввоз на территорию региона "подозрительного" мяса. На посту ДПС на трассе "Нижний Новгород – Саратов" была остановлена "Газель". В ней дорожные полицейские нашли 180 кг мясной продукции без каких либо документов. Товар перевозился из Пензы в магазины Кочкуровского района и Саранска.

Продукция была возвращена владельцу, а водителя "Газели" оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Как сообщалось ранее, сотрудники Россельхознадзора в ходе внеплановой проверки обнаружили нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя, торгующего в селе Большие Березники.