Глава Мордовии обсудил перспективы завода "Биохимик" на 2017 год

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с гендиректором ПАО "Биохимик" Денисом Швецовым. Стороны подвели итоги работы предприятия в 2016 году и обсудили перспективы на будущее.

В 2016 году "Биохимику" удалось реализовать все поставленные задачи по ряду направлений. В течение прошлого года завод перечислил в счет уплаты налогов и других платежей около 200 млн рублей. Из них 80 млн пошли в консолидированный бюджет Республики Мордовия. Объемы производства товарной продукции в минувшем году выросли на 26,5 % и составили 2,2 млрд рублей.

Швецов сообщил об основных целях предприятия на 2017 год – это дальнейшая модернизация мощностей, рост заработной платы, создание новых рабочих мест. Кроме того, в этом году на базе научно-производственного объединения планируется создание четырех новых субстанций антибиотиков, которые в дальнейшем будут выпускаться на "Биохимике".

Источник: e-mordovia.ru