В Мордовии в кювет улетела грузовая "Газель"

В Зубово-Полянском районе Мордовии в воскресенье, 22 января, произошло ДТП. Инцидент случился на 458-м км трассы М-5 "УРАЛ".

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, виновником аварии стал безработный на грузовичке "ГАЗ-2834 Валдай". Он не справился с управлением и улетел в кювет. В результате инцидента пассажир автомобиля, мужчина 1983 г.р., доставлялся в больницу, ему назначено амбулаторное лечение.

Как сообщалось ранее, на трассе Ковылкино-Торбеево шофер на "Хендай" не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадавшего водителя госпитализировали.

Источник: gibdd.ru/r/13