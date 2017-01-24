В Чамзинке водитель "Киа" протаранил "Рено": пострадали 2 человека

В поселке Чамзинка произошло ДТП с участием двух иномарок. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, водитель "Киа Рио выехал на встречную полосу на ул. Большой и столкнулся с "Рено Сандеро".

В результате аварии пострадали водитель и пассажир "Рено". Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Сам виновник ДТП остался невредим.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Чамзинском районе Мордовии на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск произошло ДТП с двумя пострадавшими. Водитель "Киа" совершал обгон, но не рассчитал дистанцию и скорость, в результате чего вылетел на "встречку" и врезался в "Сузуки Свифт" под управлением 36-летнего кассира.

Источник: gibdd.ru/r/13